Sancaktepe'de yeni doğum yapan annelere sürpriz ziyaret
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Sancaktepe'de yeni doğum yapan annelere sürpriz ziyaret

Sancaktepe'de yeni doğum yapan annelere sürpriz ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Anneler Günü'ne özel, Şehit Prof. Dr. İlhan Varak Hastanesi'nde yeni doğum yapmış anneleri ve bebeklerini ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Anneler Günü'ne özel, Şehit Prof. Dr. İlhan Varak Hastanesi'nde yeni doğum yapmış anneleri ve bebeklerini ziyaret etti. Döğücü, annelere karanfil ve bebek çantası hediye etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının da 

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçede bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varak Hastanesi'ne giderek yeni doğam yapan anneleri ve bebeklerini ziyaretti etti. Anneler Günü'nü kutlayan Döğücü, annelere karanfil ve bebek çantası hediye etti.

Döğücü ayrıca pandemi sürecinde yoğun çalışan sağlık çalışanlarının da Anneler Günü'nü kutlayarak, onlara da karanfil verdi.

"MUTLULUK PAYLAŞTIKÇA GÜZELDİR"

Hastane çıkışı açıklama yapan Döğücü, "Onlara hem 'gözün aydın' dedik hem de Anneler Günü'nü kutladık. İlk ve ikinci defa anne olanlar vardı. Kendilerini hayırlı uzun ömürler diledik. Aynı zamanda bayram çikolatalarını ve hediyelerini verdik. Mutluluklarını paylaştık çünkü mutluluk paylaştıkça güzeldir. Bu hastanede kadın doğum bölümümüz de gerçekten görülmeye değer ve çok talep alan bölüm. Dolayısıyla buradaki hastalarımızın memnuniyetini görmek, yeni doğan bebeklerimizin o mis kokusunu hissetmek bizi çok daha mutlu etti" diye konuştu.

"SAĞLIKÇI ANNELERİN DE EMEĞİ BÜYÜK"

Hastanede başhemşire olan Müzeyyen Seymen ise "Öncelikle Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü'ye bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Pandemide zor günler yaşanıyor. Biz sağlık çalışanları olarak bu süreci daha da zor geçiriyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. Bu yüzden de çalışanlarımız yeri geldiğinde çocuklarını bırakarak buraya geliyor, onlardan da uzun süre ayrı kalıyorlar. Sağlıkçı annelerin de emeği büyük. Herkesin ve tüm sağlık çalışanlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.


Sancaktepe'de yeni doğum yapan annelere sürpriz ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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