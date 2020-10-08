Cani koca iki çocuğunun gözü önünde karısını önce darp etti, sonra ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı

İstanbul Sancaktepe'de bir kadın, kocası tarafından iki çocuğunun gözü önünde darp edildikten sonra ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradı. Vücudunda yanık izleri bulunan genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri cani kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de bir kadının, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi. Vücudunda yanık izleri görülen talihsiz kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Eda Akın ile 28 yaşındaki eşi Mert Akın arasında çıkan tartışma çıktı. Mert Akın, eşi Eda Akın'a iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı. Mert Akın, ardından eşi Eda Akın'dan babasının evine gitmesini istedi. Eda Akın'ın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Vücudunda yanık izleri bulunan iki çocuk annesi Eda Akın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

"BIÇAĞI OCAĞIN ÜSTÜNDE ISITIP VÜCUDUMA BASTIRDI"

İşkenceye uğradığı iddia edilen Eda Akın, "2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece oldu. Eşimle aramızda çıkan bir tartışma ile başladı ilk önce. Yumruk ve tokat atarak başladı. Sonrasında gözü döndü hırsını alamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bir ekmek bıçağı ile bıçağı ocağın üstünde ısıtıp vücudumun birçok, çeşitli yerlerine sıcak bıçağı bastırıp geri çekti. ve bunu bütün gece uyguladı. Sonrasında sabah olduğunda önce kendisi çıktı evden. Ardından ben çocukları alıp anneme gittim. Şikayetçiyim." dedi.

"ÇOK CANİCE BİR SALDIRI"

Eda Akın'a hastanede refakat eden arkadaşı, "Kız arkadaşım çok talihsiz bir olay geçirdi. Gerçekten ciddi boyutlara varan bir mesele bu. Kötü durumda tedaviye yanıt vermesini bekliyoruz. Çok ciddi ve derin yaraları var. İki haftalık bir süreç var önümüzde. Eğer tedaviye yanıt verirse kısa zamanda taburcu olacak. Tedaviye yanıt vermezse ameliyat olma riski var. Şu an beklemedeyiz. Yarın anestezi altında büyük pansuman yapılacak. Sonrasında doktorlar neyin gerektiğini neyin gerekmediğinin bilgisini verecek. Bunun hiçbir şekilde affı olmayacak, olmamalı da. Çok canice bir saldırı. Dayağın da şiddetin de ötesinde canilik, başka bir şey değil. Susmayacağız biz her zaman yanındayız" dedi.

"VÜCUDUNUN HER YERİNE DARBE VERMİŞ"

Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Saldırı ilk önce hafif olarak başlıyor. Tokat ve yumruk atıyor. Arkadaşımın karşılık vermesi onu daha çok şiddetlendiriyor. Yatak odasına kapatıyor, çocukları da yanında tabi. Çocuklarının gözü önünde oluyor her şey. Sonrasında odadan çıkıyor, bıçağı alıyor ısıtıyor ocakta. Soyuyor arkadaşımı, sıcak bıçağı vücuduna basmaya başlıyor. Vücudunun her yerine darbe vermiş diyebilirim. Bu bütün gece devam ediyor. 3 Ekim sabahında arkadaşım acıdan baygın düşünce de kapıyı açıyor. Çocuklarını da al eşyalarını topla babanın evine git diyor. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz adreste bulunamadı. İnşallah bulunur, takipçisi olacağız. Yakalanmadan bırakmayacağız bu işin ucunu." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, iki çocuk annesi genç kadının kocası tarafından işkenceye uğraması sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Eda Akın" etiketi altında paylaşım yaparak olaya tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı