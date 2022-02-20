Sancaktepe'de Hamsi Festivali; 7 ton hamsi dağıtıldı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - ? Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği tarafından ilçedeki Saat Kulesi önünde Hamsi Festivali düzenlendi. Dördüncüsü yapılan festivalde vatandaşlara 7 ton hamsi dağıtıldı. İlçede geleneksel hale gelen ve pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan 4'üncü Hamsi Festivali'nde onlarca vatandaş hem doyasıya hamsi yedi hem de yöresel oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Festival kapsamında horon ile Trabzon'un diğer yöresel oyunları sergilendi, ayrıca yörenin sevilen sanatçılarından Zeynep Birinci ve Onay Şahin de konser verdi.

'HEMŞERİLERİMİZLE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRELİM İSTEDİK? 7 ton hamsi dağıtıldığını söyleyen Sancaktepe Trabzonlular Derneği Atilla Çebi, 'Amacımız hemşerilerimizle bir araya gelelim güzel bir gün geçirelim. 4 yıl önce festivalimizi yapmak için yola çıkmıştık pandemi döneminde sıkıntılar yaşadık. Hayatını kaybeden yakınlarımız oldu hepsine rahmet diliyoruz. İnşallah birliğimiz, beraberliğimizle bu kötü günleri geride bırakıp daha güzel günler görürüz. İnsanlar böyle etkinliklere hasret kalmıştı. Aileleriyle eğlenebileceği güzel vakit geçirebileceği etkinlik arıyorlar. Biz de dernek olarak elimizden geldiği kadar böyle organizasyonlar yapacağız' dedi. Katılımcılar da festivalin çok güzel olduğunu söyleyerek, düzenleyenlere teşekkür etti.