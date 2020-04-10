Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest - Haberler
Sancaktepe, Güncel

Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru yemekleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr.

10.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:56
Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru yemekleri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personellerine ikram etti.

Sancaktepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan eğitmen ve kursiyerler, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları için kendi elleriyle yemekler hazırladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü muhtarlar ile toplantı halinde olduğu için, telekonferans yolu ile Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik ve Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit ile yaptığı görüşmede gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade ederek, "Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, salgınla mücadelede destan yazan sağlık ordumuza, el emeği göz nuru ürünler hazırlamışlar. İçine de bolca sevgi, saygı ve minnet koymuşlar. Hislerimize tercüman oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileleri ve sevdikleri ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum hepsine minnettarız. Hep Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise vermiş olduğu destekleri her zaman kendilerine hissettiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve ekibine teşekkürlerini sunarak "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda toplantıda olmasından ötürü yanımızda olmasa da gönlünüzün her zaman bizimle olduğunu biliyoruz. Gönderilen yemekler kadar içinde yazılan mesajlarda muhteşem. Şu anda gönderilen yemekleri hem burada hem de sahada büyük bir özveri ile çalışan personelimize göndereceğiz. Bu jest bizim için ekstra bir moral oldu bu sebeple her daim gönülden desteğinizi bize hissettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
CHP'li vekilin 'Can kaybı rakamları doğru değil' sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Karar Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Sancaktepe Belediyesi personelinden sağlık çalışanlarına jest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:17:49. #1.14#
title