Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Sancakay hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Sancakay hayatı ve biyografisi!

Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Sancakay hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor Sancakay Gönüllüler 2021 kadrosunda yer almaktadır. Hayatı merak edilen Sancakay kimdir? diye araştırma yapılmaktadır. Peki, Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Survivor Sancakay mesleği nedir? Survivor Sancakay elendi mi? Sancakay hayatı ve biyografisi nedir?

Sancakay 19 Ocak 2021 akşamı Survivor'da eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylaması sonrası elenen isim Sancakay oldu. Peki, Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Survivor Sancakay mesleği nedir? Survivor Sancakay elendi mi? Sancakay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SANCAKAY KİMDİR?

Survivor Sancakay 30 Ocak 1997 İstanbu doğumludur. Sancakay Ilım, Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer aldı. Survivor Sancakay Ilım Morgül İzmir ve Rize'de büyümüştür.

Survivor Sancakay, ''Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum." cümleleriyle kendisini anlatmaktadır.

Survivor Sancakay futbolcu mu, hangi takımda oynadı?

Survivor Sancakay futbolcudur, Survivor Sancakay Rizespor'da futbol oynamıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Sancakay hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:46:13. #1.15#

title