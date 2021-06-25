Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Sancakay hayatı ve biyografisi!

Survivor Sancakay Gönüllüler 2021 kadrosunda yer almaktadır. Hayatı merak edilen Sancakay kimdir? diye araştırma yapılmaktadır. Peki, Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Survivor Sancakay mesleği nedir? Survivor Sancakay elendi mi? Sancakay hayatı ve biyografisi nedir?

Sancakay 19 Ocak 2021 akşamı Survivor'da eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylaması sonrası elenen isim Sancakay oldu. Peki, Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında, nereli? Survivor Sancakay mesleği nedir? Survivor Sancakay elendi mi? Sancakay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SANCAKAY KİMDİR?

Survivor Sancakay 30 Ocak 1997 İstanbu doğumludur. Sancakay Ilım, Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer aldı. Survivor Sancakay Ilım Morgül İzmir ve Rize'de büyümüştür.

Survivor Sancakay, ''Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum." cümleleriyle kendisini anlatmaktadır.

Survivor Sancakay futbolcu mu, hangi takımda oynadı?

Survivor Sancakay futbolcudur, Survivor Sancakay Rizespor'da futbol oynamıştır.