Sancakay kim? Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli? Sancakay hakkında detaylar...

Survivor yarışmasının kadrosunda yer alan isimlerden biri de Sancakay Ilım Morgül oldu. Gönüllüler takımında yer alan Sancakay Ilım Morgül'ün hayatı hem de ismi merak konusu oldu. Peki, Sancakay kim? Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli? Sancakay hakkında detaylar...

Survivor yarışmasının kadrosunda yer alan isimlerden biri. 17 Ocak Pazar tarihli konseyde 2. eleme adayı olarak ismi yazılan Sancakay'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. PekiSurvivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli? Sancakay hakkında detaylar...

SANCAKAY KİMDİR?

İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.

Genç yarışmacı, lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

SANCAKAY NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Survivor izleyicileri Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Sancakay ismi hem kadın hem erkek için kullanılmaktadır. Sancakay ismi ise iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.