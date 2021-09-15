Sanayicilerle iş insanları Konya'da 'Dayanışma Gecesi'nde' buluştu - Haberler
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Sanayicilerle iş insanları Konya'da "Dayanışma Gecesi'nde" buluştu

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Sanayicilerle iş insanları Konya'da

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral, Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini belirterek, bunun, Türkiye adına son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral, Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini belirterek, bunun, Türkiye adına son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Konya Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen "Dayanışma Gecesi'ne" TÜGİK Başkanı Erkan Güral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Baykara Gold Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan TÜGİK Başkanı Güral, Konya'nın, tarımın yanı sıra sanayi yatırımları ile de sürekli gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisine de değinen Güral, "Türkiye'nin ekonomisi maşallah iyi gidiyor. Tüm fabrikalar tam kapasite çalışıyor, yeni yatırımlar devam ediyor, bunlar ülkemiz ve ekonomimiz adına son derece memnuniyet verici şeyler." dedi.

TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Öztürk de Konya sanayicisinin, ülke ekonomisine geçen yıl 2,17 milyar dolarlık ihracat yaparak önemli bir katkı sağladığını, bu sene de koronavirüs salgınına rağmen çok rahat bir şekilde 3 milyar doları yakalayacağına inandığını söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise belediye olarak, tüm sanayi yatırımcılarının önünü açmaya ve destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Daha sonra Konya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Gül Vezir Korkmaz tarafından Erkan Güral'a günün anısına bir plaket verildi.

Etkinlik, sıra gecesi ve çiğ köfte ikramıyla son buldu.

Sanayicilerle iş insanları Konya'da Dayanışma Gecesi'nde buluştu

Sanayicilerle iş insanları Konya'da Dayanışma Gecesi'nde buluştu

Sanayicilerle iş insanları Konya'da Dayanışma Gecesi'nde buluştu

Sanayicilerle iş insanları Konya'da Dayanışma Gecesi'nde buluştu

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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