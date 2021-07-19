Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sinop'ta Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretler kapsamında Sinop'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretler kapsamında Sinop'a geldi.

Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma, Keten Müzesi Projesi İmza ve Satem Biyokütle Enerji Santrali açılış töreninde konuştu.

Biri enerji, diğeri su ürünleri alanında olan iki yatırımın toplam bütçesinin 260 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Varank, söz konusu projelerin Sinop ekonomisine güç katacağını vurguladı. Varank, bu projelerden Bakanlık destekleriyle kurulan Satem firmasının Sinop Biyokütle Enerji Santrali'ne değindi.

Bakan Varank şöyle konuştu "180 milyon lirayı bulan bu yatırım, doğrudan ve dolaylı olarak 500 Sinoplu hemşehrimize istihdam oluşturacak. Bu tesis her anlamda çevre dostu bir yenilenebilir enerji santrali. Fosil yakıt yerine rüzgar ve güneş enerjisinden sonra en az karbon salınımına sahip üçüncü enerji kaynağı, doğal biyokütle kullanıyor. " Tesiste en modern teknolojilerle baca gazı emisyonunun anlık kontrol edildiğinin bilgisini veren Varank, Sinop'un havasına, insanına zararsız, ekonomisine yararlı tesisi kazandıran firma yetkililerine teşekkür etti. Varank, Satem'e yatırımları için önemli destek verdiklerine işaret ederek, düzenledikleri teşvik belgesiyle birçok avantaj sağladıklarını anlattı.

"Birilerinin gündemi en güzel yalanı atmak"

Varank, gelecek dönemde de sürdürülebilir kalkınmanın önemli araçlarından olan bu alanlardaki destekleri sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu.

"Birilerinin gündemi en güzel yalanı atmak, en etkili kara propagandayı yapmak, sadra şifa olmayan ama göz boyayan işlerle medyalarda boy göstermek olabilir. Bizim gündemimizse belli, yatırım, üretim, istihdam ve katma değer. Biz şehirlerimizi nasıl daha iyi kalkındırırız, nasıl daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlarız, refahı toplumun geneline nasıl yayabiliriz bunun derdindeyiz. "

"Yerelde iş birliğine örnek"

Bugün temeli atılan "Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi"nden bahseden Varank, tesis tamamlandığında Sinop'un bu alanda daha verimli işleyen bir ekosisteme sahip olacağına dikkati çekti. Bakan Varank, 105 milyon lira bütçeli projeyi, Avrupa Birliği ile beraber yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında desteklediklerini ifade ederek, koordinasyonunu da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının sağladığını belirtti. Projenin yerelde iş birliği konusunda örnek olduğunu vurgulayan Varank, sürdürülebilirlik konusunda da paydaşlara önemli işler düştüğünü söyledi. Varank, projenin 3 kısımdan oluştuğunu belirterek şunları kaydetti: "İlk olarak Sinop OSB'de Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi'nin temelini atıyoruz. Maliyeti 85 milyon liranın üzerinde olan bu tesis, 20 dönümlük bir alanda, yılda 3 bin ton kapasiteyle hizmet verecek. Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin tamamı da bu tesisten faydalanabilecek. Projenin ikinci ayağında, su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere bir KOBI Destek Merkezi kuracağız. Amacımız Sinop'taki girişimcilerimizin bu alandaki üretim ve hizmet kapasitelerini artırmak. Projenin son ayağındaysa bölgemizin turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere vizyon projeler geliştireceğiz. Bu kısımdaki öncelikli işimiz, kapsamlı destinasyon planlamaları yapmak, yani bölgesel tanımlamaları yerine oturtabilmek. "

Benzer bir çalışmayı Güneydoğu Anadolu'da "Mezopotamya" markasını oluşturarak yaptıklarını anımsatan Varank, burada da bölge illerinin kültürel ve doğal varlıklarını markalaştırarak, ekonomiye kazandıracaklarının ve böylelikle Sinop'un turizm gelirlerini artıracaklarının altını çizdi. Varank, çalışmanın bir bölgesel kalkınma projesi olduğuna dikkati çekerek, proje tamamlandığında bölge insanının hak ettiği refah düzeyine erişmesini hızlandırmış olacaklarını dile getirdi.

"OSB'lerin altyapılarını tamamladık"

Sinop'a yapılan yatırımların bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Varank, AK Parti hükümetleri yönetimi devraldığında Sinop'ta sadece ismen kurulu 2 OSB bulunduğunu belirtti. Varank, 50 milyon liraya yakın yatırımla buraların altyapılarını tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunduklarını, bugün bu OSB'lerde yaklaşık 2 bin 700 kişinin istihdam edildiğini bildirdi. Kalkınma ajansları, KOSGEB ve TÜBITAK aracılığıyla Sinop'taki 2 bin 500'ün üzerinde projeye 110 milyon lira destek sağladıklarını dile getiren Varank, kalkınma ajansının bölgede sanayiden turizme, mesleki eğitimden girişimciliğe, KOBI'lerden sosyal kalkınmaya kadar birçok alanda çalışma yürüttüğünü hatırlattı.

"6, 5 milyon lira bütçeli proje Sinop'umuza hayırlı uğurlu olsun"

Varank, Keten Müzesi Projesi'nin imzalarını da attıklarını belirterek, Ayancık başta olmak üzere Türkeli ve Erfelek'te üretimi yapılan ketenin Sinop kültürünün bir parçası olduğuna işaret etti. Bu kültürü yaşatmak ve turizme kazandırmak üzere Keten Müzesi Projesi'ni destekleme kararı aldıklarını söyleyen Varank, "Yaklaşık 6, 5 milyon lira bütçesi olan bu proje de şimdiden Sinopumuza hayırlı uğurlu olsun. " dedi. Varank, Sinop'a bir teknopark kazandırılması için çağrıda bulunarak, kurulacak teknoparka bakanlık olarak destek vereceklerini bildirdi. "Ikinci çeyrekte çift haneli büyüme sürpriz olmaz" Varank, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmanın sürpriz olmayacağına dikkati çekerek, "2021'i salgınla mücadeleyi kazandığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Gerek sağlık alanında gerekse sanayi ve ekonomi alanında tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda oluşturduk. " diye konuştu.

"VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum"

TÜBITAK COVID-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarının katkılarıyla aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Bunlardan bir tanesi de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. VLP aşısında Faz 2 aşamasına geçmiştik. Faz 2 çalışmalarında 1. doz aşılamaları tamamladık, 2. doz aşılar uygulanmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki hiçbir gönüllümüzde görülmedi. İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra son aşama olan Faz 3'e geçeceğiz. Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Kovid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız. "

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, AK Parti Sinop Il Başkanı Uğur Giresun, Satem Sinop Biyokütle Enerji Müdürler Kurulu Başkanı Ali Birinci de katıldı. Konuşmaların ardından Varank ve beraberindekiler, butonlara basarak Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi'nin temelini attı. Varank ile Vali Karaömeroğlu, Keten Müzesi Projesi'ne ilişkin protokolü imzaladı.

Daha sonra Varank, Satem Biyokütle Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi ve tesiste incelemelerde bulundu. Kübra Akan

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Kaynak: Habermetre