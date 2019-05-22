Sanayi Odası Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep Sanayi odası Mayıs ayı Meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep meclis toplantısına Gaziantep sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve üyeler katıldı. Gaziantep'in ekonomik tablosunu değerlendiren Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ihracatın bu yıl 626 milyon 862 bin dolar gibi geçen yıla göre yüzde 11.7 artış gösterdiğini söyledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 5. sırada olduklarının altını çizen Ünverdi, aldıklarından fazlasını sattıklarını ifade etti. Eğitim projeleriyle dünya odalar borsalar birliğine başvuruda bulunduklarını belirten Ünverdi, 136 ülke içerisinde projelerinin 5 oda arasında kaldığını, ayın 12'sinde Brezil'yada finallere katılacaklarını inşallah burada 1. olacaklarının altını çizdi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise, eğer ülkenin genel yapısı Gaziantep'in ki gibi olsaydı yaşadıkları sorunların bu kadar ağır olmayacağını ifade etti.

Bali, şuanda Türkiye'ye bir reçete verecek isek aslında Gaziantep'in reçetesini vermek gerektiğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA