Sanatçıların "Türkülerle evde kal Türkiyem" konserleri ilgi görüyor
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Sanatçıların "Türkülerle evde kal Türkiyem" konserleri ilgi görüyor

Sanatçıların 'Türkülerle evde kal Türkiyem' konserleri ilgi görüyor
05.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:34

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sanatçı arkadaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek amacıyla evinden canlı yayınla konser veriyor.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sanatçı arkadaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek amacıyla evinden canlı yayınla konser veriyor.

Güçlü sesi, sahne performansı ve güler yüzüyle Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri arasından yer alan Sümer Ezgü, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin sürdüğü günleri, Antalya'daki evinde geçirmeye özen gösteriyor.

Ezgü, evde çalıp söylediği türküleri ise sağlık çalışanlarına ve evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medyadaki hesabından canlı paylaşıyor.

Ezgü'nün ev konserlerine, video konferansla bağlanan sanatçı arkadaşları Melihat Gülses ve Tuncay Kurtoğlu eşlik ediyor. Bazı müzisyenler de bu konserlere bağlama, ney, davul, piyano, çello ve keman gibi enstrümanlarıyla bulundukları yerden destek veriyor.

Beraber ve solo türkülerin canlı seslendirildiği, "Türkülerle evde kal Türkiyem" sloganı ile başlatılan etkinlik, binlerce takipçinin beğenisini kazanıyor.

Konserler sırasında dinleyicileriyle etkileşim halinde olan Ezgü, Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve mümkün olduğunca evlerden çıkılmaması gibi uyarılarda da bulunuyor.

"İnsanları müzikle bütünleştiriyoruz"

Sümer Ezgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde sanatın ve müziğin, toplum için ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Kovid-19'la mücadele sürecinde sanatçıların da "evde kal" çağrısına uyduğunu ancak üretimlerinin sürdüğünü belirten Ezgü, sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek canlı konserler düzenlediklerini kaydetti.

"Ümitsiz olunan anlarda bile, yaptığımız müzikle insanları bütünleştirmeyi amaçlıyoruz." diyen Ezgü, farklı şehirlerden online bağlanan solist ve müzisyenlerle takipçilerin beğenisini kazanan çok güzel konserler verdiklerini dile getirdi.

Ezgü, "Bu konserlerimizde müzisyen Mahmut Abra'nın bestelediği Nazım Hikmet'in 'Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek.' şiirini de müzisyen arkadaşlarla uzaktan söyledik. Bize umut veren bir şiir ve bunu seslendirmemiz, bu koronavirüs günlerinde bir kazanç oldu." diye konuştu.

"Telefon, bilgisayar başında konser veriyoruz"

Dünyada amatör de olsa internet ortamında televizyonculuk yapılmaya çalışıldığını dile getiren Ezgü, eskiden konserleri sahnelerde verirken, artık telefon ve bilgisayar başında konser düzenlediklerini belirtti.

Canlı yayınlarının dünyanın her yerinden takip edildiğine dikkati çeken Ezgü, şöyle konuştu:

"Belki bunlar 5-10 sene sonra olacaktı ama şimdi koronavirüs salgınıyla bu süreç daha da hızlandı. Şaşırtıcı bir şekilde insanlar arasında bir iletişim var, bu bizi de mutlu ediyor. Canlı yayında istekler hemen karşılanıyor, vermek istediğimiz mesajları anında dinleyiciye iletiyoruz. Sanal ortamda yaptığımız konserler, bizim yüz yüze yaptığımız konserlerden daha fazla kişiye, dünyanın dört bir köşesindeki geniş kitlelere ulaştı. Dünyanın her yerine, televizyon programındaki gibi aynı anda binlerce, milyonlarca kişiye ulaşıyoruz ve gerektiğinde karşılıklı konuşabiliyoruz. Diğer yandan bu süreçte değerlerimizi, ülkemizi ve doğanın kıymetini bilmemiz gerektiğini gözden geçiriyoruz."

Salgın öncesi çocuklarla "Leblebi koydum tasa" türküsünü seslendirdiğini ve klibini de çektiklerini ifade eden Ezgü, internet ortamında yayınlanan bu eserin de bu süreçte ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sanatçıların 'Türkülerle evde kal Türkiyem' konserleri ilgi görüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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