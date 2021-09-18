SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ - Haberler
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SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Kızılay'ın 'Sensiz Olmaz' mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği projeye ünlü isimlerden destek geldi.

? Kızılay'ın 'Sensiz Olmaz' mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği projeye ünlü isimlerden destek geldi. Hakan Altun, Irmak Arıcı, Serkan Çağrı, Emel Sayın, Ömür Gedik, Koray Avcı, Şükriye Tutkun, Bülent Serttaş, Hayko Cepkin, İpek Acar, İlyas Yalçıntaş, Suzan Kardeş, Yavuz Bingöl, Orhan Hakalmaz, Sinan Akçıl, Azerin, Cahit Berkay, Turgay Başyayla, Ferman Akgül ve Sevcan Orhan video mesaj göndererek destek oldu.

Koronavirüs ile mücadeleden doğal afetlere kadar milyonlarca kişinin yardımına koşan Kızılay'a destek devam ediyor. Gönüllüleri ve profesyonel kadrosuyla her türlü riske rağmen ilk günden beri sahada olan ve insanların yardımına koşan Kızılay, 'Sensiz Olmaz' filmi ile ünlü sanatçıları bir kez daha bir araya getirdi.

Kızılay'ın 'Sensiz Olmaz' mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği filmlerde daha önce Demet Akbağ, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Mert Fırat, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Erkan Can, Güven Kıraç, Menderes Samancılar, Gizem Karaca, Hakan Boyav, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen, Hülya Koçyiğit, Kadir Doğulu, Tilbe Saran, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Kaçan, Bülent İnal ve Haldun Dormen gibi isimler yer alarak destek vermişti.

Bu yıl yapılan 'Sensiz Olmaz' projesine ise Hakan Altun, Irmak Arıcı, Serkan Çağrı, Emel Sayın, Ömür Gedik, Koray Avcı, Şükriye Tutkun, Bülent Serttaş, Hayko Cepkin, İpek Acar, İlyas Yalçıntaş, Suzan Kardeş, Yavuz Bingöl, Orhan Hakalmaz, Sinan Akçıl, Azerin, Cahit Berkay, Turgay Başyayla, Ferman Akgül ve Sevcan Orhan video mesaj göndererek destek oldu.

'SENSİZ OLMAZ' DEDİLER

Seri halinde devam eden filmlerde ünlü isimler, Türk Kızılay'ın toplum için önemine dikkat çekti.

Desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar, 'Senin kök hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de olmaz. Senin gibi yardımsever insanlar olmasa milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin eğitime desteğin olmasa okumaya can atan binlerce çocuğun geleceği de olmaz. Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz' mesajlarını paylaştı.

'BENCE KIZILAY' SERİSİ

Ünlü sanatçılar, Kızılay'a verdikleri destekle aynı zamanda Kızılay ile olan anılarını paylaşıyor. Birbirinden ilginç ve yer yer komik anılardan oluşan seri, Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başladı.

SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ

SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ

SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ

SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ
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Haber: SANATÇILAR 'SENSİZ OLMAZ' PROJESİNDE KIZILAY'A DESTEK VERDİ - Haberler
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