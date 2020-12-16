Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:01
Sanatçı Yonca Evcimik, AA'nın

Sanatçı Yonca Evcimik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sanatçı Yonca Evcimik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Evcimik, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Evcimik, yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" ve Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğraflarını oyladı.

Oylamaya geçen yılda katıldığını ifade eden Evcimik, "Üç kategoride beğendiğim fotoğrafları seçtim. Ancak haber kategorisinde iki fotoğrafa oy verdim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Her yıl çok başarılı fotoğraflar oluyor. Umarım benim seçtiklerim kazanır. İyi ki bir parçasıyım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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