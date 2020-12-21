Sanatçı ve sporculardan "Erişilebilir Türkiye" için tam destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyasına, aralarında oyuncu Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, sanatçı Murat Kekilli ile A Milli Takım oyuncularının da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim destek verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyasına, aralarında oyuncu Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, sanatçı Murat Kekilli ile A Milli Takım oyuncularının da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında, Bakanlık tarafından kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin; engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan projelerini kamuoyuna duyurmak ve bu konuda çalışmaların artırılmasını teşvik etmek amacıyla "Erişilebilirlik Ödülleri" verilecek.

Engelliler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünler ile proje ve uygulamaları bu sene 9 kategoride ödüllendirecek Bakanlık, bu çerçevede bir tanıtım kampanyası da başlatmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kamu spotlarının yanı sıra Türkiye genelinde dijital afiş, billboardlar ve pankartlarla farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü kampanyaya tanınmış isimler de tam destek sağladı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından sporculara, bürokratlardan akademisyenlere uzanan çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından "Erişilebilir Türkiye, engelsiz yaşam için ben de buradayım" mesajını paylaşarak, sosyal hayatın her alanında engelli vatandaşlar için gereken erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması çağrısında bulundu.

"Engelsiz yaşam için ben de buradayım" dediler

Bakanlığın kampanyasına sosyal medya mesajlarıyla destek veren isimler arasında oyuncular Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Bülent İnal, Hakan Bilgin, Alara Turan, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökşin Saraç, İsmail Hakkı Ürün, Tolga Öztürk ile Cem Uras yer alıyor.

Ayrıca sanatçı Murat Kekilli de "Erişilebilir Türkiye, engelsiz yaşam için ben de buradayım" mesajını paylaşan sanatçılardan oldu.

Sosyal sorumluluk kampanyasına A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, milli oyuncular Gizem Yavuz, Doğuş Özdemiroğlu, Berk İbrahim Uğurlu; milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Berkay Özcan gibi isimler de destek sağladı.

Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanarak Paralimpik A Barajı'nı geçen 14 yaşındaki Koral Berkin Kutlu, paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk, Masa Tenisi Milli Takımında yer alan sporcu Merve Cansu Demir ile Nesim Turan, karate sporcusu Furkan Köseoğlu, paralimpik okçular Nil Mısır, Yiğit Caner Aydın ve Merve Nur Eroğlu da kampanyaya destek verdi.

Akademisyen ve bürokratların da mesajlarıyla katılım sağladığı sosyal sorumluluk kampanyası, sivil toplum kuruluşlarının da paylaşımlarıyla geniş kitlelere yayıldı.

"Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam için ben de buradayım" sloganıyla sürdürülen kampanyaya isteyen herkes videolarıyla katkı sağlayabilecek.

Öte yandan 1075 başvurunun yapıldığı, "Erişilebilirlik Ödülleri" için de Bakanlığın düzenlediği halk oylaması, 31 Aralık'a kadar "erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr" internet sitesi üzerinden devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı