Sanatçı Uğurtan Sayıner'e bakanlıktan ziyaret KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteri ile bir döneme damgasını vuran Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastenesi'nde ziyaret etti. Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlığı olduğunun belirtildiğini kaydeden Karaçanta, sanatçının genel sağlık durumunun bir hafta içinde düzeleceğinin öğrenildiği bilgisini aktardı. Karaçanta; Covid-19 şüphesi nedeniyle kendisine detaylı test yapıldığı ve sonucunun da iki gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bakan Ersoy'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını aktaran Karaçanta, sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğu bilgisini verdi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA