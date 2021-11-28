SANATÇI SERKAN KAYA'NIN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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SANATÇI SERKAN KAYA'NIN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanatçı Serkan Kaya'nın Antalya'da kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden babası Şakir Kaya (67) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

ANTALYA (DHA) - Sanatçı Serkan Kaya'nın Antalya'da kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden babası Şakir Kaya (67) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Arabesk pop şarkıları ile ünlenen sanatçı Serkan Kaya'nın tatil için Antalya'ya giden babası Şakir Kaya dün nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. 3 çocuk babası babası Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisinde Kaya için cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Kaya ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Serkan Kaya'nın üzgün olduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şakir Kaya aile mezarlığına defnedildi.

SANATÇI SERKAN KAYA'NIN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SANATÇI SERKAN KAYA'NIN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SANATÇI SERKAN KAYA'NIN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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