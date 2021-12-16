Sanatçı Salih Güney AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Sanatçı Salih Güney AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanatçı Salih Güney AA'nın
AA / Halil Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Salih Güney, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Sanatçı Salih Güney, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan Güney, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Güney, geleneksel hale gelen oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafına oy veren Güney, yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı karesini seçti.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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