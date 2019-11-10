10.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:46

Sanatçı Özdemir Nutku, son yolculuğuna uğurlandı

Uğurlama töreninde dakikalarca ayakta alkışlandı, gözyaşları sel oldu

İZMİR - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için önce uğurlama töreni düzenlendi, ardından cenaze namazı kılınarak usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı. Nutku, uğurlama töreninde dakikalarca ayakta alkışlanırken, gözyaşları sel oldu.

İzmir'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku (88), 8 Kasım günü hayatını kaybetti. Usta sanatçı için önce Sabancı Kültür Merkezinde uğurlama töreni düzenlendi. Katılanların salonun dışına taştığı törende, Nutku'nun eşi Hülya Nutku ve ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı dostları, öğrencileri ve sanatseverler hazır bulundu ve Nutku ile ilgili anılar paylaşıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Nutku için hazırlanan video sonunda salonda bulunanlar usta sanatçıyı ayakta alkışladı. Törenin ardından Nutku'nun naaşı, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Özdemir Nutku, son yolculuğuna uğurlandı. Nutku'nun cenazesi, Karşıyaka Doğançay Mezarlığına defnedilecek.

78 kitap yazdı, 100'e yakın oyun sahneledi

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hocaların hocasını kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi. Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde bin 800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve denemesi yayınlanan Nutku, 1976'da İzmir'e yerleşerek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 'Tiyatro Bölümü'nü kurdu. Nutku, bugüne kadar 37'si tiyatro, 22'si çeviri, 12'si oyun ve uyarlama, dördü şiir, ikisi senaryo ve biri çocuk kitabı olmak üzere toplam 78 kitap yazdı. Birçok uluslararası kongrede Türkiye'yi temsil eden ve aynı zamanda oyun sahneleme eğitmeni ve tiyatro yönetmeni olan Nutku, 100'e yakın oyun sahneledi.

Kaynak: İHA