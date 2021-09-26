Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Denizli'de konser verdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, sevenleriyle buluştu.

Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanlığınca düzenlenen "Şahlanış Konserleri"nin ilki, Honaz Yolu Göz Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Konserde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcıların da Yıldızdoğan'a eşlik ettiği konser, ilgi gördü.

Sanatçılar Alperen Kekilli ile Serdarcan Sönmez de konserde sahne aldı.

Konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katıldı.

Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanı Murat Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları olarak Şahlanış Konserleri adıyla Denizli'de 5 konser gerçekleştireceklerini belirterek, "İlkini bugün gerçekleştirdiğimiz programlarımız Çivril, Acıpıyam, Sarayköy ve Çameli ilçelerinde devam edecek." dedi.