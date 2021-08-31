Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
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Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı

Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Kilis'ten sınırın Suriye tarafına geçerek Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Kilis'ten sınırın Suriye tarafına geçerek Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı.

Sanatçı Murat Kekilli, Suriyeli yetim çocukların eğlenmesi için düzenlenen çocuk şenliğine katılmak üzere Kilis'e geldi.

Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçen Kekilli, savaş mağduru yetim çocuklarla vakit geçirerek, mutluluklarına ortak oldu. Şenlik öncesi Suriyeli yetim çocuklara kıyafet giydiren Murat Kekilli, Suriyeli çocuklar tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Şenlikle ilgili duygularını paylaşan Murat Kekilli, "Yeryüzünün en masum varlıkları çocuklardır. Hele bir de savaş mağdurları olunca ne kadar büyük bir dram içerisinde olduklarının farkına ancak onların içerisinde varırsınız, onlara dokunursanız anlayabilirsiniz. Bir kez daha Suriye'ye geldik. Suriye'de hayatı boyunca oyun parkı görmemiş çocuklara lunapark sunduk, lunaparkta oynama imkanı verdik, onların sevinçlerine bir nebze de olsa ortak olduk, tebessümlerine ortak olduk. Bu vesileyle biz de çok mutlu olduk. Onları giydireceğiz, onlarla beraber oynayacağız. Hatta gelen ekibin bir kısmı ile oynadık yeni gelecek olan kısımla da oynamaya devam edeceğiz. Onlara eğitim malzemeleri hazırladık, giyişiler hediye edeceğiz. Çünkü bunları fazlasıyla hak ediyorlar. Bir nebze olsun bu mutluluğu biz de görmek istiyoruz bu bizi daha iyi insan yapar" dedi. - KİLİS

Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı
Sanatçı Murat Kekilli Suriyeli yetim çocuklarla şenliğe katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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