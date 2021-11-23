Sanatçı Latif Doğan'dan Doğanşehir'e taziye evi

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne taziye evi yapılması için Sanatçı Latif Doğan protokol imzaladı.

Annesi Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahalleli olan Sanatçı Latif Doğan tarafından 'Taziye Evi' için hazırlanan protokol imzalandı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile Sanatçı Latif Doğan arasında Erkenek Mahallesine yapılacak olan 'Taziye Evi' için protokol başkanlık makamında imzalandı. Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Değerli Sanatçı Latif Doğan ile görüştüğümüzde Erkenek Mahallemize taziye evi yapımında talepte bulunmuştuk. Annesinin Erkenek'li olmasından dolayı bu talebimizi kabul ettiler. Bugün burada taziye evi için protokolünü imzalıyoruz. Ayrıca Latif Doğan'a böyle bir hayır işinde bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Erkenek Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erkenek Mahallesine taziye evi yaptıracak olan Sanatçı Latif Doğan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Anamın doğduğu memleketteyim. Bizlerin yetiştiği memleketteyim. Bir şeyleri yapmak çok kolay ama vesile olmak daha önemlidir, vesile oldukları için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah tamamına erdirir. 350 metrekare Erkenek Mahallemize annemizin adına bir taziye evi için imzalarımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise Latif Doğan tarafından Erkenek Mahallesine yapılacak taziye evi protokol imzasında yaptığı konuşmada teşekkür etti. - MALATYA