Sanatçı Kızılırmak, yıllar önce donarak ölen abisi ve arkadaşını anlattı

'Devlet Sanatçısı' unvanına sahip Denizlili yerel sanatçı Şevket İren Kızılırmak, 75 yıl önce abisi ve arkadaşının donarak öldüğü o günleri anlattı.

'Devlet Sanatçısı' unvanına sahip Denizlili yerel sanatçı Şevket İren Kızılırmak, 75 yıl önce abisi ve arkadaşının donarak öldüğü o günleri anlattı. 10 gün kar altında kalarak hayatlarını kaybeden iki kişi için yeni beste yapan Kızılırmak, "Donan cenazeleri yakılan ocakta oğlak gibi çevrilerek çözmeye çalıştılar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcıları Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Çalgı Yapımcıları Değerlendirme Kurulu'nun kararı sonucunda Devlet Sanatçısı unvanı verilen Çameli yerel sanatçısı Şevket İren Kızılırmak, katıldığı türkü programında yıllar önce abisini ve abisinin arkadaşının donarak öldüğü o günü anlattı. 10 gün kar altında kalan iki arkadaşın silahları vücutlarına yapışmış, donan cenazeler ocakta kuzu çevirir gibi ateşte çevrilerek çözüldü.

"10 gün sonra bölgeden geçen iki köylümüz onları donmuş halde buluyor"

Silahların soğuktan bedenlerine yapıştığını ve ateşte çevrilerek çözüldüğünü anlatan Kızılırmak, "Ben o zaman 4 yaşındaydım. Yıl 45 veya 46'da yaşanan olayda en büyük abim Durmuş Ali İren ile Osman Kaya, iki arkadaş Gölhisar'a giderek avlanıyorlar. Geri dönmek için harekete geçtiklerinde Gölhisar Gencel Gölü'nün yakınlarında Kırkbudak'ta yollarını kaybediyorlar. O zamanlar çok kar yağardı 2 metreyi aşkın kar olurdu. Gölün etrafında iki kez dönmelerine rağmen yolu bulamazlar. Osman Kaya abi 50 metre kadar ilerliyor ve yardım istemek için ünlemesine rağmen sonuç alamıyorlar. Geri geldiğinde Durmuş Ali abim donmuş. İkisi de orada donuyor. 10 gün sonra o bölgeden geçen iki köylümüz onları donmuş halde buluyor. Atlarla köye gelerek haber vermeleri üzerine köyden gidenler ikisinin cenazesini köye getiriyorlar. O kadar donmuşlardaki üzerlerindeki silahlar yapışmıştı. Çözülmeleri için yakılan ocakta oğlak gibi çevrilerek çözmeye çalıştırlar" dedi.

Kızılırmak, 75 yıl önce donarak hayatını kaybeden abisi ve arkadaşı için türkü yazdı. İşte o bestesinden bir kaç mısra ise şöyle; Büyük abim Durmuş Ali, ondan sora Bayram Ali, arkadaşım Kara Ali, yalan dünyadan göçenler. Kırkbudakta Garip Ali, kurban gittin Şaydan Ali, ustam dayım Koca Ali, yalan dünyadan göçenler. Ali oğlu Aslan Mehmet, Selahattin'le kardeş Mehmet, hepinize nasip cennet, yalan dünyadan göçenler. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı