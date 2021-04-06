Sanatçı dostları Orhan Kural'ı unutmadı

Türkiye'nin en büyük gezgini, çevreci, aktivist, hayvansever Prof. Dr Orhan Kural 'i 23 aralık 2020 tarihinde Covid 19 sebebiyle kaybeden dostları, onun anısına hazırlanan Yol Şarkıları albümüne destek verdiler .

Şiirleri ile Metin Altıok ,Kemal Burkay,

Attila Atasoy, Bulutsuzluk Özlemi , Gündoğarken ,Haluk Levent,Leman Sam, Serap Yenici ,Vedat Sakman,Yeni Türkü ,Zafer Doğan,Selim Atakan,Nalan Yıldız ,Selcan Yıldırım eserleri ve yorumları ile ve bir cok değerli besteci ,söz yazarıyol şarkıları ile bu albümde buluştular

Geliri ileProf. Dr. Orhan Kural anısına bir orman oluşturulması planlanan albüm tüm müzik marketlerde ve digital ortamlar da yerini aldı.

Albümde ayrıca ünlü fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman veOrhan Kural'ınkurucusuve yönetim kurulu başkanı olduğu TürkiyeGezginler Kulübü( Derneği) üyesi Nasuh Mahruki , Mete Darcan yanısırabir çok yarışmada derece alan Sacit ŞerbetçiEren DamlarAhmet RemziTuluce'ningezi fotoğraflarına da yer verildi.

Albüme TÜRSAB , Prof. Dr. Orhan Kural'ın eğitim verdigi İstanbul Aydın Üniversitesi,Fuzul Ev, TUMAD ,KUTES Metal ,İmayInsaat , Çaycuma belediyesi Cimcime Medyasponsor olarakdestek verdiler.

Tüm bu isimlerin birleşmesi için çaba harcayan Serap Yenici veTürküola firması , yola çıkan herkese keyifledinleyecekleri bir albüm hazırladılar.

Kaynak: Bültenler