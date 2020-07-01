Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı Karantina döneminde "Geçinemiyorum" çıkışıyla günlerce konuşulan Coşkun Sabah, kendisine gelen eleştirilerin ardından "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı.

Usta sanatçı Coşkun Sabah, Ömür Gedik ve Tolga Hece'nin sunduğu Tek Hece adlı Instagram canlı yayınına konuk oldu. Aylık ödemelerinin fazla olduğunu belirterek ekonomik güçlükler çektiğini söylediği için günlerce konuşulan Coşkun Sabah, eleştirilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

"ORASI TAM BİR BATAKLIK"

Karantina döneminde yaptığı "geçinemiyorum" açıklamasıyla tepki çeken Sabah "Sözlerim mutasyona uğratılıyor. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battığımı gördüm. Oysa benim yakınmam yok, durum tespiti yapmıştım. Bıktım, Twitter hesabımı da kapatıyorum. Herkese de kapatmalarını tavsiye ederim. Orası tam bir bataklık" diye konuştu.

"BENİM KAPI AÇILIŞIM 70 BİN TL"

Ekonomik durumundan bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Geçinemiyorum demedim, 'hazıra dağ dayanmaz' dedim. Ayda 70-80 bin TL harcamam var, kapı açılışım 70 bin. Rahat duran biri değilim, krediler, mortgage'lar, ödemelerim çok. Ama fakirliği de bilen biriyim. Aile olarak hem varlığı hem de yokluğu gördük. Villada, özel şoförü olan bir çocukluk geçirdikten sonra babam iflas etti. Lise ikinci sınıfa geldiğimde gece gazino ve çay bahçelerinde sahneye çıkıp, ud çalarak ailemi geçindirdim. Cepte para olmadığı için okula bir saat yürüyerek gidip, günü tek bir simitle geçirdiğim günlerim oldu. Bugünleri görmüş bir insan nankörlük yapar mı?"