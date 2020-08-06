Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
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Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Yeni parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce'nin, CHP'den gelen "Oyları bölüyor" eleştirileri üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yanıt veren sanatçı Cahit Berkay, "Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme" dedi.

06.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:19

Sanatçı Cahit Berkay, son dönemde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Verdiğim oyu haram ettirme" şeklinde yanıt verdi.

Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarının ardından CHP'den gelen "Oyları bölüyor" eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti. İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Cahit Berkay

"ZAMANLAMA MUHTEŞEM"

Sanatçı Cahit Berkay, Muharrem İnce'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamasına "Zamanlama muhteşem" diye yanıt verdi. Berkay devamında, "Umutlara balta olursun... Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme" dedi.

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

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