Sanatçı Barbar?os Büyükakkan, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin'de düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Sanatçı Barbaros Büyükakkan, Mersin'de düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, Arapça ve Rusça seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin beğenisini kazanan Barbaros Büyükakkan, Mersinli müzikseverlerle 14 Eylül'de buluşacak.

Efruze'nin konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, Mersin Millet Bahçesi sahil etabında organize edilecek.

Konserde, dünya müzikallerinden caz standartlarına ve klasikleşmiş Türkçe şarkılara uzanan geniş bir repertuar seslendirilecek. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal