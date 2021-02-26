Sanatçı Aslı Hünel ilk kez nakış işledi, ipi koparınca ceza olarak şarkı söyledi

Sanatçı Aslı Hünel, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti. Çarşı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atölye'de ilk kez nakış işleyen Aslı Hünel, nakış ipini koparınca nakış makinesine oturduğu Safiye Tuna tarafından cezalandırıldı. Aslı Hünel ceza olarak atölyede bulunanlara şarkı söyledi.

Sanatçı Aslı Hünel, alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret etti. Aslı Hünel'e Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı gönüllü kurucularından Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı gönüllü kurucularından Tuğba Muslu eşlik etti. Aslı Hünel, Gönül Elleri Çarşısı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan ve içerisinde el emeği ürünlerin satılacağı mağazayı gezerek beğendiği ürünleri satın aldı. Gönül Elleri Çarşısı'nda gezerken El Sanatları Atölyesi'nde dikiş yapan gönüllüleri ziyaret eden Aslı Hünel, ilk kez nakış işledi. Nakış işlediği sırada nakış ipini koparan Aslı Hünel'e, nakış makinesine oturduğu Safiye Tuna tarafından şarkı söyleme cezası verdi. Aslı Hünel, ceza olarak atölyede bulunanlara şarkı söyledi. Dr. Fatma Yazıcı, ziyaretlerinden dolayı Aslı Hünel'e hediye takdim etti.

"GÖNÜLLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEMİZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATAR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı gönüllü kurucularından Dr. Fatma Yazıcı, "Verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Sanatçılarımızın yanımızda olması gücümüze güç katar. Çünkü biz gönüllü çalışan insanlarız. Gönüllerimizi birleştirmemiz gücümüze güç katar" dedi.

"MAĞAZAYA AŞIK OLDUM"

Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret eden Sanatçı Aslı Hünel, "İnanın buradan hiç ayrılmak istemedim. Şahane işler yapmışsınız. Sergilenen mağazaya aşık oldum. Kendimi alamadım bir sürü alışveriş yaptım. Hepsini almak istedim ama başkalarına da bırakayım dedim. Çok başarılı işler yapıyorlar. Gönülleri ile kalpleri ile hareket eden muhteşem bir ekip var. Hepsi birbirinden inci tanesi ve birbirinden yıldız kadınlar. Burada el ele vermişler insanlık için çok iyi şeyler yapıyorlar. Zaten adından da anlaşılacağı üzere 'Gönül Elleri'. Gönlünüze, elinize sağlık. Değerli Fatma Hanım ve kardeşi Tuğba Hanım başta olmak üzere bu işin öncüsü olmuşlar. Ben burada bulunmaktan dolayı gurur duygum" dedi.

"ÇOK ZOR BİR İŞMİŞ KASNAK İŞİ"

İpi kopardığı için kendisine verilen cezanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Aslı Hünel," Çok tatlıydı hanımefendiler. Merak ettim açıkçası. Çok zor bir işmiş o kasnak işi. Gelmişken de onlara moral ve motivasyon olmasın mı? Gerçekten çok mutlu oldum. Umarım onlar da beni gördüklerine ve ziyaretimden dolayı mutlu olmuşlardır. Hepimizin morale ihtiyacı var. Hele ki şu dönemde. Tatlı dil ve güler yüz içten bir samimiyet bir de tebessüm" dedi.

"GÖNLÜ GÜZEL HERKES BİR GÜN BURADA BULUŞUYOR"

Gönül Elleri Çarşısı gönüllü kurucularından Tuğba Muslu, Gönül Elleri Çarşısı çatısı altında gönlü güzel olan insanların buluştuğunu belirterek," Bu çatının bir özelliği var. Gerçekten gönlü güzel insanları buluşturan bir çatı burası. Aslı Hanım'da onlardan bir tanesi. Gönlü güzel herkes bir gün burada buluşuyor. Bugün de burada buluştuk Aslı Hanım ile. İnşallah devamlılığı olacak ona da çok inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı