SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOGLU / İSTANBUL DHASanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL DHA

Sanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.

SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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