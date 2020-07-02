Sanat Güneşi'ni diline doladı
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Sanat Güneşi'ni diline doladı

Halk Tv de Enver Aysever'e konuk olan Özdemir Erdoğan Sanat Güneşi'ni diline doladı.

Sanat Güneşi'ni diline doladı
02.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:52

Özdemir Erdoğan& ; "Zeki Müren 1952 senesinde çıktığı vakit, simokiniyle 1. sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibi çok güzel bir sesti. Ama özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek olmaya başladı. ya bu adama Paşa dediler!... Bir Allahın kulu Paşası çıkıpta ya buna Madam deyin, başka birşey söyleyin ama Paşa demeyin Ordu'yu ilgilendiriyor bu, bir tane Paşası çıkıpta bu adama nasıl Paşa derseniz demedi... Böyle birşey olur mu?.. Özel hayatı bozulmuştur, mini eteğiyle körüklenmiştir. Rol model olmuştur... Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu adam gibi çıktı şarkı söyledi." diye konuştu. Yıllar önce albüm için çekilmiş çıplak fotoğrafını kolaj ile yeniden yayınlayan Hürriyet'i de eleştiren Özdemir Erdoğan "Ertuğrul Özkök, Türk Milletinin şirazesini bozma görevini yıllardır mensub olduğu gazetenin köşesinde gerçekleştirmektedir... Yalnız anlamadığım bir şey var, bu kadar patron değişmesine rağmen o adam hala nasıl orada?"& ; diye sordu.

Kaynak: Snob Magazin

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