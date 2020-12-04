SAMULAŞ'tan 'grev kararı' açıklaması
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SAMULAŞ'tan 'grev kararı' açıklaması

04.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:33
SAMULAŞ'tan 'grev kararı' açıklaması

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, sendikaya sundukları iki yılın sonunda yüzde 47 oranındaki teklifin değerlendirilmediğini söyleyerek, "Pandemi dönemi boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışanların şartlarını düzeltmeye ve ekonomik koşullarda iyileştirmeler yapılmasına...

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, sendikaya sundukları iki yılın sonunda yüzde 47 oranındaki teklifin değerlendirilmediğini söyleyerek, "Pandemi dönemi boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışanların şartlarını düzeltmeye ve ekonomik koşullarda iyileştirmeler yapılmasına rağmen sendika temsilcileri arabuluculuk sürecinin son gününde personele oylama yaptırmadan sendika yönetimi olarak grev kararı almıştır" dedi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Demiryol-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı sonrası bir açıklama yaptı. Pandemi dönemi yasaklar nedeniyle SAMULAŞ bünyesinde örgütlü olan sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Ağustos 2020 tarihinde başladıklarını belirten Tamgacı, "Sendika temsilcileri ve SAMULAŞ yönetimi arasında yapılan görüşmelerde sosyal haklar, ücret artışları ve disiplin cezalarına ilişkin maddeler görüşülmüştür. Sendika toplamda 2020-2022 dönemi için yüzde 400 artış oranlarına gelecek bir teklif sunmuştur. Akabinde SAMULAŞ'ın teklifini sendika yetkilileri değerlendirmeyerek uyuşmazlık ile görüşmeleri sonlandırıp masadan kalkmış ve arabuluculuk sürecini başlatmıştır. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in tüm çalışanların ücret zam artışlarının enflasyon artışlarının altında kalmaması yönünde görüşünün olduğunu söyleyen Enver Sedat Tamgacı şunları söyledi:

"Ortalama yıllık enflasyon artışlarının yüzde 12-13'lerde gerçekleşmesine karşılık ilk 6 aylık dönemdeki sosyal haklarla beraber ücret zammı yüzde 15'ler civarında teklif edilmiş, geçmiş dönem toplu iş sözleşmesinde olmayan yeni sosyal haklar ilave edilmiş, diğer mevcut sosyal haklardaki artışlarla birlikte toplamda iki yılın sonunda yüzde 47 oranında artış olacak şekilde SAMULAŞ teklifte bulunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in tüm çalışanların ücret zam artışlarının mutlaka enflasyon artışlarının altında kalmamasını, bu nedenle zam artış oranları ve sosyal hakların buna göre belirlenmesi gerektiğini söylemiştir. Tüm dünyayı sağlık açısından tehdit eden Kovid-19 pandemisinin bir diğer olumsuz etkisi olan ekonomik daralma nedeniyle devletimizin pandemiden olumsuz olarak etkilenen şirketler için çıkarmış olduğu ve halen devam eden 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden şirketimizde müracaat ederek yararlanmak durumunda kalmıştır. Bu süreçte diğer tüm özel sektör şirketleri küçülmek zorunda kalırlarken SAMULAŞ, şehrimizin ulaşım hizmetlerini aksatmamak ve pandemi sürecindeki sağlık tedbirlerini sağlayarak hizmetlerini sürdürmek için ilave personel alımı gerçekleştirmiştir. Pandemi dönemi boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışanların şartlarını düzeltmeye ve ekonomik koşullarda iyileştirmeler yapılmasına rağmen sendika temsilcileri arabuluculuk sürecinin son gününde personele oylama yaptırmadan sendika yönetimi olarak grev kararı almıştır. Sendika, grev oylaması yapılırsa ve greve hayır kararı çıkması halinde yüksek hakeme gidileceği ve buradan işverenin daha önceden verdiğini de alamayacaklarını üyelerine söylemiştir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Bilek

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