Samsunlu şehit ailelerinden Uşak Valisi Salim Demir'e anlamlı ziyaret



UŞAK - Vali Salim Demir'in Uşak'tan önce görev yaptığı Samsun'un İlk Adım İlçesi ve Atakum İlçesi'nde ikamet eden Şehit aileleri Vali Demir'i Uşak'ta ziyaret etti.

Samsun'un ilçelerinde görev yaptığı süre boyunca şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Demir'e teşekkür maiyetinde Şehit aileleri ziyarette bulundu.

Vali Demir Şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Uşak Öğretmen Evinde kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan Demir şunları dile getirdi; "Yapılan ziyaretten onur duydum şehit ailelerimize bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim Samsun'un ilçelerinde görev yaptığım dönemlerde şehit haberini alır almaz yanımızdaki askeri personel ve ilçe müftümüzle birlikte şehidin evine ilk ben gittim. İlk haberi yine ben verdim ve o tarihten bu yana bir aile gibi olduk devamlı görüşürüz. Sağ olsunlar her görev yaptığım yerde beni ziyaret ettiler. Bizlerde her zaman onları aradık sorduk" dedi.

Şehit Piyade Komanda Teğmen Ahmet Altınoğlu'nun babası Mehmet Altınoğlu, oğlunun 1 Mayıs 2010'da Diyarbakır Lice Tapan tepe üs bölgesi Abalı Jandarma Karakolu Kırsalında gece operasyonunda şehit olduğunu dile getirirken;"3 erkek evladım vardı. En büyüğü Ahmet'ti çıktıkları gece operasyonunda şehit olmuş yavrum. Vatanını milletini bayrağını seven biriydi. Mesleğini canından çok seviyordu. Canını da bu uğurda verdi. Evlat acısı çok zor ama Ahmet'imizle gurur duyuyoruz. Biz acıyı gururu hep bir arada yaşıyoruz. Tabii mertebesi de çok yüksek bu anlamda tesellimizde büyük. Bizim içimizdeki kopan fırtınaları Allah'tan başka kimse bilemez. Kadere inanan insan olarak ne mutlu bize ki Allah'ım bizlere şehit aile makamı nasip etti" şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer'in babası Celal Özer'de oğlunun 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca keklik tepesi üs bölgesinde çıkan silahlı çatışmada şehit düştüğünü dile getirerek şuan yanlarında iki kızlarının kaldığını belirtti. Evlatlarının özlemini doğan erkek torunlarıyla gidermeye çalıştıklarını ifade etti.