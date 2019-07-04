Samsung Galaxy Watch Active 2, EKG Özelliği ile Gelecek

Akıllı saat piyasasının hakimi Apple Watch olsa da Samsung, son yıllarda çıkardığı ürünlerle rakibini zorlamaya başlıyor. Firmanın piyasaya çıkardığı son ürün ise Galaxy Watch Active 2 olacak.

Güney Koreli devin yeni akıllı saati, bazı yeni özelliklerle birlikte gelecek. Bunlardan ilki, Apple Watch'larda da olan EKG özelliği olacak. Elektrokardiyodiyagram adı verilen bu uygulama ile nabız tutulabilecek. Bir diğer özellik ise A-Fib bildirimleri olacak. Yani saat kalp ritmini tutacak, bir bozukluk olduğunda uyaracak.

Saatte ayrıca düşme tespit özelliği bulunacak. Bu özellik sayesinde saat, sert düşüşleri tanımlayabilecek ve kullanıcıya iyi olup olmadığını soracak. Kişinin cevap vermemesi durumunda muhtemelen seçilen aile bireyine haber verecek. Bir diğer alternatif ise saatin acil yardım kurumlarına haber vermesi olarak gözüküyor.

Görsel anlamda selefinden çok da farklı olması beklenmeyen saat, farklı bilek kalınlıklarına göre 40 mm ya da 44 mm genişlikte iki seçenek sunacak.

Samsung'un bu ürünü ne zaman piyasaya süreceği ya da fiyatının ne olacağı bilinmiyor. Saatin, Galaxy Note10 ailesi ile birlikte 7 Ağustos'ta tanıtılması olası gözüküyor.