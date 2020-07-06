Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Çıkacak? İşte Çıkış Tarihi Samsung Galaxy Note 20 serisi tanıtım tarihi 5 Ağustos olarak tahmin ediliyor. Samsung, resmi olarak duyurmasa da birçok kaynak Unpacked etkinliğinin bu tarihte olacağını söylüyor.

Samsung Galaxy Note 20 serisi tanıtım tarihi 5 Ağustos olarak tahmin ediliyor. Samsung, resmi olarak duyurmasa da birçok kaynak Unpacked etkinliğinin bu tarihte olacağını söylüyor. Peki, Samsung Galaxy Note 20 ne zaman çıkacak? Galaxy Note 20 çıkış tarihine ilişkin son bilgi haberimizde.

Samsung Galaxy Note 20 Çıkış Tarihi

Samsung da birçok şirket gibi pandemi nedeniyle etkinliği tamamen online düzenleyecek. Samsung, sanal etkinliğin tarihini onaylamadı ancak herkes 5 Ağustos tarihini büyük gün olarak işaretledi. Güney Kore'den kaynaklara göre, Galaxy Note 20, 21 Ağustos'ta satışa sunulacak. Ön siparişlerin aynı gün veya ertesi gün başlayacağı tahmin ediliyor. Cihaz iki hafta sonra raflardaki yerini alacak. Samsung, amiral gemisi model olduğundan Türkiye'deki kullanıcıları da fazla bekletmeyecektir.

Samsung Galaxy Note 20 Fiyatı

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, Samsung'un 5 Ağustos'ta tanıtacağı tek cihaz olmayacak. Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G de piyasaya sürülecek ancak katlanabilir telefon modelleri Note 20 serisinden sonra çıkış yapabilir. Unutmadan, Galaxy Note 20 fiyatının 999 dolar, Galaxy Note 20 Ultra fiyatının da 1299 dolardan başlayacağı iddia ediliyor. Galaxy Note 20 Türkiye fiyatı iPhone 11 fiyatlarına yakın olacaktır.

Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın ekranı 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Yeni Galaxy Note telefonda da Sonsuz-O tasarımlı AMOLED ekran göreceğiz. Cihazın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865 Plus/Exynos 992 olacak; elbette Türkiye'de satılan Galaxy Note 20'ler Exynos 992 işlemci gelecek. Telefonda 16GB RAM bulunacak ve depolama alanı 512GB'dan başlayacak (sadece 512GB model de olabilir). Ultrasonik ekran parmak izi okuyucu geliştirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Telefonun yeni One UI 2.5 arayüzünü çalıştırması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir