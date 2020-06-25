Samsung Galaxy Note 20 Kılıfı Sızdırıldı: Alışkanlıklar Değişecek
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Samsung Galaxy Note 20 Kılıfı Sızdırıldı: Alışkanlıklar Değişecek

Samsung tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20+ ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken, yeni modellerin

Samsung Galaxy Note 20 Kılıfı Sızdırıldı: Alışkanlıklar Değişecek
25.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:04

Samsung tarafından önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20+ ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken, yeni modellerin nasıl görüneceği konusunda neredeyse kesin bilgilere sahibiz. Nitekim geçtiğimiz saatlerde sızdırılan Samsung Galaxy Note 20 kılıfı düşüncelerimizi ve önceki sızıntıları doğrular nitelikte. İşte yeni sızıntıya dair merak edilen detaylar!

Samsung Galaxy Note 20 Kılıfı Neler Sunuyor?

Ice Universe tarafından sızdırılan kılıf, yeni modelin fonksiyonel elemanlarının konumlandırması hakkında bazı merak edilen detayları bizlere sunuyor.

Hemen aşağıdaki görselde de görebileceğiniz kılıfın kamera tarafında beş delik bulunuyor. Bunların içerisinden biri 3D ToF Sensörü ve diğeri de LED flaş olduğuna göre diğer üç kısım cihazda yer alan kameralar oluyor. Tabii üçlü kamera kurulumu daha öncesinde de duyduğumuz bir şey olduğu için pek de yeni bir haber sayılmaz.

Buna ek olarak kılıfın alt tarafında dört adet delik görüyoruz. Bunlardan birisi mikrofon, birisi konnektör, birisi hoparlör ve diğeri de S-Pen yuvası olduğu için beklenenin dışında bir şey yok. Buna karşın önceki modellerde sağ tarafta konumlandırılan S-Pen, yeni modellerle birlikte sol tarafa taşınacak gibi gözüküyor.

Görseldeki kılıfın Galaxy Note 20+ modeline ait olduğunu da hatırlatalım. Pek beklenmiyor olsa da diğer modelde bazı farklılıklar olabilir.

Son sızıntılar dahilinde Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ ve Galaxy Fold 2 modellerinin tanıtılacağı Unpacked 2020 etkinliğinin Ağustos 2020 döneminde çevrim içi olarak düzenlenmesi bekleniyor. Peki siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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