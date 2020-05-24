Samsun Valisi Osman Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var
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Samsun Valisi Osman Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var

Samsun Valisi Osman Kaymak, ilde yeni tip koronavirüs vakalarının sıfırlanmadığını ancak azaldığını söyledi. Kaymak, açıklamasının devamında "İstanbul'dan seyahat izni ile gelen vatandaşlarımız oluyor. Maalesef dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var" dedi.

24.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:41

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Burada kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Kaymak, vaka sayısının 15 gün öncesine göre azaldığını söyledi.

Kaymak, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerden geçtiğine işaret ederek, "Samsunlular bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular. Kurallara dikkatli şekilde uyarak bu süreci Samsun'da yenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"DIŞARIDAN GELEN VATANDAŞLARIMIZDA VAKALAR VAR"

Salgın vakalarının Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da sıfırlanmadığına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:
"Samsun'da 15 gün öncesine göre vaka sayısı azaldı. Yani 15 gün önce günde 40 veya 50 civarında vaka görülürken şu an 5 ila 10 arasında görülüyor. Bazen 3 vakaya kadar düşüyor. Vaka sayısını sıfırlamadık ama azalttık. İstanbul'dan seyahat izni ile gelen vatandaşlarımız oluyor. Maalesef dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var. İnşallah kurallara uymakla biz bunu atlatacağız."

Samsun Valisi Osman Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var
Samsun Valisi Osman Kaymak
Samsun Valisi Osman Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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