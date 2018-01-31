Samsun Valisi Kaymak, Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

Samsun Valisi Osman Kaymak, ilde görev yapan kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Kaymak, kaymakamlar ile valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda, vatandaşlara her konuda yardımcı olmalarını ve şehit ailelerini ziyaret etmelerini istedi.

Kaymakamlara tavsiyelerde bulunan Kaymak, " İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan 'Açık Kapı Milletin Kapısı' Samsun bankosunun açılışını gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir konudur. İlçelerinizde sizler de hazırlıklarınıza şimdiden başlayın. Vatandaşımız geldiğinde yardımcı olun. Çaresizlik çok kötü bir şeydir. Onun için çare sizsiniz. Bunun için belli aralıklarla toplantılar yaparak vatandaşlarımızı dinleyin." ifadelerini kullandı.

"Şehit aileleri sizi evladı gibi düşünsün." diyen Kaymak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, kaymakam ilçede tarafsız ve herkesi kucaklayan konumunu ortaya koyarsa vatandaşlarımız tarafından takdir edilir. Bizler hizmet ettiğimiz her alanda kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte uyum içinde hareket etmeliyiz. Arkadaşlar ben ilçelerinize geldiğimde muhakkak şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler şehit ailelerimizi o kadar çok memnun ediyor ki, çocuğunu uzun yıllar önce evvel kaybetmiş olsalar dahi dün kaybetmiş gibi çok duygusal anlar yaşanıyor. Bunun için sizler de plan yapın, belirli süreler içinde ilçelerinizdeki şehit ailelerimizi ziyaret edin. Lütfen ilçemizdeki emanetlerimize sahip çıkın. Sahiplendiğinizi ve ilçelerinizde her konuda özverili çalıştığınızı biliyorum ama bunları bir aradayken tekrar konuşmayı önemli görüyorum. Eksikliğinizi göstermeyin. Şehit aileleri de sizi evladı gibi düşünsün. Onların ne sorunları varsa sizlerden çözüm getirmenizi bekliyorum."

Toplantıya, vali yardımcıları Hasan Öztürk, Recep Yüksel, Hakan Kubalı, Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Ünsal Ağaoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı.