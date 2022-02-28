Samsun Valisi Dağlı, öğrencilerle Malazgirt 1071 sinema filmini izledi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, öğrencilerle "Malazgirt 1071" isimli sinema filmini izledi.

Emine- Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aziz Atik Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle Anadolu ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarında biri olan Malazgirt Meydan Muharebesinin anlatıldığı "Malazgirt 1071" isimli filmi izleyen Dağlı, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Vali Dağlı, film sonrası gazetecilere, Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'te Bizans İmparatorluğuna karşı elde ettiği zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açtığı tarihi savaşın beyaz perdeye yansıtılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dağlı, "Son dönemde ortaya konan bu ve benzeri projeleri şanlı tarihimizi ve ecdadımızın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemsiyorum." dedi.