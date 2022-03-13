Samsun Valisi Dağlı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

YAKAKENT, SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Yakakent ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Dağlı, Bafra Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek, Başhekim Alaiddin Domaç'tan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Yakakent ilçesinde 9 Mart'ta kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi devrilmiş, kazada Sibel Şahin yaşamını yitirmiş, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında olduğu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralanmıştı.