Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın Açıklaması

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, 2019-2020 yılında üniversitenin Canik yerleşkesinde 8, Ballıca yerleşkesinde de 3 bölüme öğrenci almayı planladıklarını bildirdi.

Aydın, rektör yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin ile birlikte Samsun Üniversitesinin Canik yerleşkesinde gazetecilerle bir araya geldi, üniversitenin yapılanma süreci hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Aydın, Türkiye'de üniversitelerle ilgili yeni yapılanma sürecinde, Samsun Üniversitesinin Türkiye'de bulunan araştırma odaklı, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı ile bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler içinde yer aldığına işaret etti.

Samsun'un birçok alanda, özellikle bölgesel kalkınma odaklı, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer almayı hak eden bir şehir olduğunu vurgulayan Aydın, şunları dile getirdi:

"Samsun'un birçok alanda potansiyeli vardır. Birçok tarım ürününde en fazla üretimin gerçekleştiği ildir. Medikal cerrahi aletleri üretiminde hem bir birikim hem kümelenme vardır. Mobilya sektöründe şehir olarak ciddi kapasitemiz mevcuttur. Samsun Üniversitesi olarak idari yapılanma sürecimizi tamamladıktan sonra bu tür konulara öncellik vereceğiz. Mülkiyeti üniversitemize ait olan her biri bin metrekare olan 60 depo ve her biri 5 bin metrekare olmak üzere toplamda 82 bin 200 metrekare kapalı hangar alanımız mevcut. Hangarların büyük bir kısmı atıl durumdadır. Buraları eğitim, öğretime ve Samsun'un hizmetine sunmayı amaçlıyoruz."

Samsun Üniversitesinin Canik, Ballıca ve Kavak yerleşkesinin bulunduğunu anlatan Aydın, 2019-2020 yılında Canik yerleşkesinde 8, Ballıca yerleşkesinde de 3 bölüme öğrenci almayı planladıklarını vurguladı.

Rektör Aydın, Samsun Üniversitesi olarak idari yapılanma sürecinin tamamlanmasının ardından şehrin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik proje çalışmalarına yöneleceklerini belirtti.

"Mesleklerin ve sektörlerin sürekli geçişkenlik yaşadığı günümüzde, gelecek vaad eden bölümleri açmak istiyoruz." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bazı bölümleri Samsun'un ihtiyacını dikkate alarak, bazı bölümleri ise ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak açtık. Deniz kenti Samsun için deniz işletmeleri yönetimi bölümünü, sağlık kenti Samsun için sağlık yönetimi bölümünü, ticaretin ve finansın küreselleştiği günümüz dünyasını düşünerek uluslararası işletmecilik ve ticaret bölümünü ve bir medeniyetin inşası için mimarlık ve tasarım fakültesini açtık. Ancak bir kurumun başarısında iç paydaşlar kadar dış paydaşların da desteği oldukça önemlidir."

Kaynak: AA