Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 57'ye yükseldi.

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 57'ye yükseldi. Suyun bilinçli tüketilmesinin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehirde su sıkıntısı yaşanmaması için ev ve iş yerlerinde israfın önlenmesi gerektiğini söyledi.

Mevsimsel şartlara bağlı karşılanan su ihtiyacı, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle her geçen yıl azalıyor. Yağış azlığı son yıllarda Türkiye'nin en şanslı bölgesi Karadeniz'de de hissedilirken, barajlardaki su ölçümleri de bu gerçeği ortaya koyuyor. Su zengini olarak bilinen ülkeler ve şehirler dahi yavaş yavaş fakirleşmeye başlarken, bilinçsiz tüketim alışkanlığı ise bu süreci hızlandırıyor.

Samsun'da 4 merkez ilçenin içme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu Çakmak Barajı karşılıyor. 1985-1988 yılları arasında Abdal Deresi üzerinde inşa edilen baraj, yılda 126 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlıyor. Ocak ayında barajdaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü. Kente verilecek 2,5 aylık su kalması üzerine SASKİ Genel Müdürlüğü, kollektörle Suat Uğurlu Barajı'ndan Çakmak Barajı'na su takviyesi yaptı. Kar ve yağmurların etkisiyle de doluluk oranı, yüzde 57'ye çıktı.

6 aylık su var

SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çakmak Barajı'ndaki suyun, yağışlarla son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldiği belirtildi. Bu oran 4 ilçenin 6 aylık suyunun karşılanabileceği ifade edildi. Nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda baraj doluluğunun yüzde 80'lere ulaşacağı tahmin ediliyor. Samsun'da içme suyu stresi yaşanmaması için ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılamaya çalıştıklarını ifade eden SASKİ yetkilileri, su tüketiminde israfın önüne geçilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Su stresi yaşanıyor

Barajlardaki mevcut su kaynaklarını en verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel ısınmanın Samsun'u da olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Demir, "Geçmiş yıllarda şehrimizde kış ayları, uzun geçer ve bol kar yağışı görülürdü. Şimdi ise kış mevsimi hem kısa sürüyor hem de az yağış var. Yani iklimimiz ve iklim şartlarımız değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kişi başına düşen su miktarı açısından Türkiye artık eskisi gibi zengin bir ülke değil. Yaşanan bu su stresinden Samsun da payını almaktadır" dedi.

İsraf mutlaka önlenmeli

Türkiye'de sudaki altyapı sorunlarını çözen ilk şehir olma hedefini adım adım gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Demir, "İnşallah Samsun'da yaşayan bir tek kişinin bile su sorunu kalmayacak. Hanelere, sanayi tesislerine ve ihtiyaç duyulan tüm alanlara sürekli ve kesintisiz su verebilmemiz için barajlarımızın dolu olması gerekiyor. Yağmurlarla birlikte 10 milyon metreküplük su bekliyoruz. Artık suyumuzu verimli ve bilinçli kullanmak durumundayız. Bu konuda vatandaşlarımızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar var. Evlerimizde ve iş yerlerimizde bireysel tedbirler alarak suyumuzun tek bir damlasını dahi asla israf etmemeliyiz. Bilinçli tüketimi öğrenmeli, musluklarımızın vanalarını kısmalıyız. Ellerimizi yıkarken, abdest alırken su sarfiyatını azaltmalıyız. Bilinçli tüketimi öğrenmeli, bahçe sulamalarını içme suyu ile yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yedekli arıtması olan tek il Samsun olacak"

Suyla ilgili tüm altyapı yatırımlarını tamamlamakta kararlı olduklarına da değinen Başkan Demir,

"Su arıtma tesisi yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 2021 yılında özellikle Ayvacık, Salıpazarı, Terme ve Çarşamba'nın da büyük bölümüne su verecek olan içme suyu arıtma, isale hatları ve içme suyu şebekesini ihale edeceğiz. Günlük 300 bin metreküplük Tekkeköy'deki yeni arıtma projemiz bitti. BU yıl içerisinde ihale edeceğiz. Yapılınca onu hemen devreye alacağız. Mevcut 200 bin küp arıtma tesisinin de kapasitesini 300 bin metreküpe çıkaracağız. Türkiye'de yedekli arıtması olan tek il Samsun olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı