Samsun'un Ansiklopedisi" 10. Baskıya Hazır

Başta "Atatürk" ve "Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil" olmak üzere 400'ü aşkın sayıda gazeteci-yazar ve akademisyenin; hayat hikayeleri, eserleri ve şiirlerinden seçmelerin de yer aldığı "Dünden Bugüne Samsunlu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi" isimli eserin 10'uncu baskı nüshası hazır hale getirildi.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı yaptığı açıklamada, 1991 yılında neşredilen "Samsunlu Halk Şairleri" isimli eserle çıkılan bu yolculukta, şehrin kültür-sanatı ile ilgili bugüne kadar 8 ayrı kitap yayınladığını, bunlardan "Samsunlu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi"nin şimdiye kadar 9 baskı yaptığını, 10 baskı nüshasının ise "dijital" olarak baskıya hazır duruma getirildiğini belirtti.

Başta Samsun Valisi Osman Kaymak olmak üzere, ayrıca dönemin üç Samsun Valisinin daha "sözbaşı" tanıtım yazılarını ihtiva eden bu eserin çeyrek asrı aşan bir süre içerisinde elde edilen bilgilerin harmanlanması suretiyle meydana getirildiğini ve başta şehrin üniversite ve halk kütüphanelerine, belediyelerine ve bazı dernekleri olmak üzere çok yere ücretsiz dağıtıldığını, çevre illere gönderildiğini vurgulayan Kayıkçı, yeni baskı için şunları söyledi:

"Bilindiği üzere; önümüzdeki yıl, '19 Mayıs! İşte benim doğum günüm!' diyerek Samsun'a işaret eden ve kaleme aldığı 4 eserin ilki olan 'Nutuk'un ilk hazırlıklarını da şehrimizde kaldıkları günlerde yapan 'Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, bölgemizi şereflendirdiklerinin aynı zamanda '100. yılı' olmakta ve bunun için de yoğun programlar hazırlanmaktadır. Biz de kendi adımıza bu eseri hazırlayıp misafirlerimize sunalım, istedik. Eser şu anda 800 büyük sayfa, sıvama ciltli kapaklı olarak neşredilecek şekle getirilmiş bulunmaktadır. Bunun için de tüccar, sanayici ve vakıf gibi kuruluşlarımız ile kamu yetkililerine sesleniyor ve kendilerinden herhangi bir ücret ve maddiyat talep etmeden bu eserin yayınlanması için verebileceğimizi, ayrıca bu ansiklopedi içinde kendilerine tanıtım vs. yazısı yazabilmeleri, ürünleri veya hizmetlerinin reklamını yapabilmeleri bakımından da 3 boş sayfa ayırdığımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.

"Pontusçu Çetelerin Korkulu Rüyası Yb Şefik Avni Bey"in de yer aldığı Samsun'un ansiklopedisi" 10. baskıya hazır. Gazeteci-Yazar ve Halk Şairi Ali Kayıkçı tarafından 27 yıllık bir araştırma sonucu kaleme alınan ve bu defa "Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı" hatırasına neşredilmek üzere hazırlanan "Samsunlu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi" adını taşıyan eser, büyük boy ve tam 800 sayfa. - SAMSUN