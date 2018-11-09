Samsun'un 2,3 Milyarlık 2019 Bütçesi Komisyondan Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe belediyesi ve SASKİ'nin 2019 yılı bütçesi komisyonlarda görüşülerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı tahmini bütçesi 820 milyon TL olarak belirlenirken, 17 ilçe ve SASKİ'nin bütçeleriyle birlikte toplam bütçe 2 milyar 365 milyon 336 bin TL olarak planlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı komisyon toplantısı Büyükşehir Belediye Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. 57 gündem maddesi görüşülerek onaylanmak üzere meclise havale edildi.

Samsun toplamının 2019 yılı bütçesi '2 milyar 365 milyon 336 bin TL' olarak planlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı'nda ilk maddede 2019 yılının performans programı açıklandı. Program, komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin bütçeleri komisyonda görüşüldü. Komisyon üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı bütçesini 820 milyon TL, İlkadım Belediyesi bütçesini 264 milyon 444 bin TL, Atakum Belediyesi bütçesini 210 milyon TL, Bafra Belediyesi bütçesini 87,5 milyon TL, Çarşamba Belediyesi bütçesini 103 milyon TL, Vezirköprü Belediyesi bütçesini 61 milyon 725 bin TL, Canik Belediyesi bütçesini 100 milyon TL, Terme Belediyesi bütçesini 54 bin 460 bin TL, Tekkeköy Belediyesi bütçesini 80 milyon TL, Havza Belediyesi bütçesini 33 milyon 464 bin TL, Alaçam Belediyesi bütçesini 21 milyon 100 bin TL, 19 Mayıs Belediyesi bütçesini 23,5 milyon TL, Ayvacık Belediyesi bütçesini 12 milyon TL, Kavak Belediyesi bütçesini 13 milyon 915 bin TL, Salıpazarı Belediyesi bütçesini 10 milyon TL, Asarcık Belediyesi bütçesini 9 milyon 256 bin TL, Ladik Belediyesi bütçesini 16 milyon TL ve Yakakent Belediyesi bütçesini de 9 milyon 923 bin TL olarak planladı. Öte yandan 435 milyon olarak düşünülen SASKİ bütçesi de SASKİ meclisinde görüşülecek.

Samsunspor Tesisleri 10 yıllığına Samsunspor'a kiralandı

Büyükşehir Belediyesine ait Canik ilçesi Yeni Mahalle'de Doğupark 1. Dolgu Sahası'nda bulunan Samsunspor Spor Tesisleri'nin ihale maddesi de komisyonda görüşüldü. Komisyon üyeleri tesislerin 10 yıl süreyle tekrara Samsunspor'a kiralanması maddesini oy birliği ile kabul ederek meclise havale etti.

Bafra'daki sokak isimleri şehit ve gazi isimleriyle değiştirildi

Bafra'da bulunan 6 sokak ve 1 üst geçit, şehit ve gazi isimleriyle ölümsüzleştirilmek üzere komisyonda görüşüldü. Bafra, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan üst geçidin adının Şehit P. Onb. İsa Kurt Üst Geçidi, Sakarya Mahallesi'ndeki yolun Şehit J. Uzm. Onb. Mehmet Karakut Sokak, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Batı Sokak'ın adının Gazi İlkay Korkmaz Sokak, Emirefendi Mahallesi'ndeki Mehtap Sokak'ın adının Gazi Cumhur Ünlü Sokak, Mevlana Mahallesi'ndeki Barutay Sokak'ın adının Gazi Duran Aybar Sokak, Alparslan Mahallesi'ndeki Kavaklı Sokak'ın adının Gazi Celal Kılıç Sokak ve İshaklı Mahallesi'ndeki Tören Sokak'ın adının Gazi Hüseyin Deniz Sokak olarak değişmesini öngören madde komisyondan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi. - SAMSUN