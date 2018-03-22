Samsun Sosyal Bilimler Lisesine Övgü

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü etkinliklerine katılmak üzere Samsun'a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ettiler.

Samsun Sosyal Bilimler Lisesinde daha önce görev yapmış olan Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, eski mesai arkadaşlarıyla ve öğrencilerle hasret giderdi. Okulun ilk kuruluşundaki başarılı günlerine geri döndüğünü söyleyen Cem Gançoğlu, okulun geldiği noktadan memnun olduğunu ve takip ettiğini belirtti. Ayrıca Cem Gençoğlu ve Talim Terbiye Kurulu Başkanın Alpaslan Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul tarafından çıkarılan Osmanlıca, İngilizce, Matematik ve Felsefe dergilerini inceleyerek beğenilerini dile getirip, okul hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi alıp, sorularını cevapladılar.

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu da özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle hedeflerini çok yükselttiklerini söyledi. Başarıya kenetlendiklerini belirten Müdür Sofuoğlu, idare-öğretmen-personel-veli-öğrenci tek vücut olduklarını belirterek, memlekete hayırlı, milleti için çalışacak vatansever öğrenciler yetiştirmeyi akademik başarıdan da çok arzuladıklarını söyledi. - SAMSUN