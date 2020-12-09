Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi
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Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi

09.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:48
Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Havaların ani soğuması ve meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı üzerine Alaçam Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolunda şehirlerarası taşımacılık faaliyetleri yapan araçlar ve sürücüleri, kış lastiği ve maske kuralları kapsamında denetlendi. Kış lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde şehirlerarası taşımacılık faaliyetleri yapan araçlar ve sürücüleri, kar lastikleri, maske ve emniyet kemerleri kontrol edildi. Kontrole tabi tutulan araçlarda kış lastiğinin takılı olup olmadığı, bulunması gereken malzemelerin kontrolü, araçların, sürücülerin ve yolcuların sorgulamaları yapıldı.

Kış lastiği uygulamasında sürücüleri doğru mevsimde doğru lastik takılması hususunda trafik kuralları ve can güvenliği konusunda uyarılar yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bürolar Amiri Erol Can Keskin, "Kış tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda kış lastiği takması gereken araçlara, takmaması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A maddesince 776 lira idari para cezası uygulanmakta" dedi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi
Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi
Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi
Samsun-Sinop karayolunda kış lastiği denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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