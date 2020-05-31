SAMSUN Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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SAMSUN Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı (2)ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ HÜZNE BOĞDUDiyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olup, memleketi Samsun'da toprağa verilen polis memuru Atakan Arslan'ın, önceki görev yeri olan Zonguldak'ta deniz kıyısında gitar eşliğinde şarkı...

31.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:53

Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ HÜZNE BOĞDU

Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olup, memleketi Samsun'da toprağa verilen polis memuru Atakan Arslan'ın, önceki görev yeri olan Zonguldak'ta deniz kıyısında gitar eşliğinde şarkı söylediği görüntüler, ortaya çıktı. Şehit Arslan'ın, arkadaşları bu görüntüleri, "Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan polisimizin Zonguldak'ta görev yaparken çektiğimiz video. Atakan Arslan anısına. Videoları atmaya söz vermiştim atamadan şehit oldu Atakan kardeşim" notuyla paylaştı. Şehit Arslan'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.

SAMSUN Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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