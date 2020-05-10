SAMSUN Şehit annesi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından oğlunun kabrinin başına geldi

Şehit annesi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından oğlunun kabrinin başına geldiSAMSUN'da, 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından bazı vatandaşların ilk adresi mezarlıklar oldu.

Şehit annesi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından oğlunun kabrinin başına geldi

SAMSUN'da, 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından bazı vatandaşların ilk adresi mezarlıklar oldu. 2 ayın ardından ilk kez dışarı çıkan şehit annesi Ümmihan Sağır, şehit oğlu için dualar okurken, Leyle Güneri ise Anneler Günü dolayısıyla annesinin mezarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan bazı vatandaşların ilk adresi ise 2 aydır gelemedikleri yakınlarının mezarları oldu. Samsun Asri Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınları için dualar okudu. İlkadım Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nun yardımıyla mezarlığa gelen şehit annesi Ümmihan Sağır da, 1993 yılında şehit olan oğlu İsmail Sağır'ın mezarı başında dualar okudu. İlk kez dışarı çıktıklarını ve mezarlığa geldiklerini ifade eden vatandaşlar da, Anneler Günü dolayısıyla annelerine dua okuduklarını belirttiler.

'AKLIM GEZMEKTE DEĞİL, OĞLUMDA'

Şehit oğlu İsmail Sağır'ın mezarı başında dua eden Ümmihan Sağır, 'Vefa grubundan rica etmiştim, Allah razı olsun beni buraya getirdiler. Diğer oğlum da burada yatıyor. Aklım gezmekte değil, onlarda. Onlara evimden dua ediyordum ama şimdi yanlarında oldumö dedi. Yasak süreci başladığından beri ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Seniye Gezer ise, 'Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından dolaşırken mezarlığa girelim dedik. Sokakta gezmek yerine buraya gelmeyi tercih ettik. Allah herkesin dualarını kabul etsinö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA