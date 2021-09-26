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Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel
Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

SAMSUN'un Atakum sahilinde Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri tarafından 3 etapta gerçekleştirilen sahil temizliği etkinliğinde toplam 510 kilogram atık toplandı.

– SAMSUN'un Atakum sahilinde Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri tarafından 3 etapta gerçekleştirilen sahil temizliği etkinliğinde toplam 510 kilogram atık toplandı.

Türkiye'de deniz ve kıyı temizliği faaliyetleri yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Atakum ilçesi sahilinde, çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin de katıldığı etkinlikle dip temizliği gerçekleştirdi. Kurupelit Yat Limanı bölgesinde yapılan etkinlik sonunda 290 kilogram atık toplandı. Geçen hafta da dernek öncülüğünde yine Atakum sahilinde temizlik yapılmış ve 220 kilogram atık toplanmıştı. 2 haftadır yürütülen temizlik hareketinde toplam 510 kilogram atık toplanmış oldu.

'DENİZLER EN ÇOK İNSAN ELİYLE KİRLENİYOR'

Etkinlikle ilgili bilgi veren Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Samsun Bölge Koordinatörü Damla Balçık, 27 yıldır denizlerin korunması için mücadele verdiklerini belirterek, "Bugün üçüncü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 3 etapta gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliğimizi bugün dip temizliği ile bitiriyoruz. Sahil Güvenlik, AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları bu etkinliğimizde bize destek veriyor. Onlar dip temizliği yaparken, biz de gönüllülerimizle birlikte çevre temizliği yaptık. Aldığımız oksijenin yüzde 70'ini denizlerden soluyoruz. Denizlerimiz en çok karadan insan eliyle kirleniyor. Bu nedenle denizlerimizi korumalıyız, temiz havamızı azaltmamak için denizlerimizi temiz tutmalıyız" dedi.

'DOĞAYI ÇOK KİRLETİYORUZ'

Temizlik çalışmasına katılan gönüllü Elif Çolak, "Biz buraya gönüllü olarak geldik. Çevremizin, insan eliyle ne kadar kirlendiğinin de farkına vardık. Doğayı çok kirletiyoruz ve doğa da bize bunu geri veriyor. Bu nedenle doğayı korumamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜZÜLÜYORUZ'

Çevre temizliğinin önemine değinen gönüllü Gülay Öztürk ise, "Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Hepimiz kendi pisliğimizi alsak bu kadar pislik olmayacak. Çocuklarımız için üzülüyoruz, geleceğimiz için üzülüyoruz. Umuyorum, insanlar çevre temizliği konusunda daha duyarlı olur" ifadesini kullandı.


- Samsun
Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Son Dakika Haberleri
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