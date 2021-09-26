Samsun sahilinden 510 kilogram atık toplandı

Türkiye'de deniz ve kıyı temizliği faaliyetleri yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Atakum ilçesi sahilinde, çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin de katıldığı etkinlikle dip temizliği gerçekleştirdi. Kurupelit Yat Limanı bölgesinde yapılan etkinlik sonunda 290 kilogram atık toplandı. Geçen hafta da dernek öncülüğünde yine Atakum sahilinde temizlik yapılmış ve 220 kilogram atık toplanmıştı. 2 haftadır yürütülen temizlik hareketinde toplam 510 kilogram atık toplanmış oldu.

Çevre temizliğinin önemine değinen gönüllü Gülay Öztürk ise, "Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Hepimiz kendi pisliğimizi alsak bu kadar pislik olmayacak. Çocuklarımız için üzülüyoruz, geleceğimiz için üzülüyoruz. Umuyorum, insanlar çevre temizliği konusunda daha duyarlı olur" ifadesini kullandı.