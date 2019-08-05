SAMSUN 'Kuş Cenneti' yeni evli çiftlere doğal stüdyo oldu

'Kuş Cenneti' yeni evli çiftlere doğal stüdyo oldu

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve bilim adamlarının yanı sıra düğün fotoğrafçıları ile yeni evlenen çiftlerin de ilgi odağı oluyor. Düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen gelin ve damatlar, farklı bitki örtüsü ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tercih edip çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Samsun'da Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve bilim adamlarının yanı sıra düğün fotoğrafçıları ile yeni evlenen gelin ve damatların da ilgisini çekiyor. Düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen birçok gelin ve damat Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tercih ediyor. Yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını burada çektirmek istemelerinin en önemli nedeninin ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sahip olduğu farklı bitki örtüsü ve doğal güzelliği olduğu belirtiliyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan alan, yeni evlenen çiftleri de fotoğraf çekimlerinde ağırlıyor. Özellikle fotoğrafların sosyal medyada beğeni toplaması ve hızla yayılmasıyla birlikte son 2-3 yıldır fotoğraf çekimi için deltayı tercih eden çift sayısının arttığı gözleniyor. Vazgeçilmez çekim mekanı olan ve düğün öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla Kuş Cenneti'ne gelen yeni evli çiftler, çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini de ölümsüzleştiriyor.

'FOTOĞRAF İÇİN İL DIŞINDAN GELİYORLAR'

Kentte fotoğrafçılık yapan Rıdvan Uzun, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çekilen fotoğrafları sosyal medyadan gören birçok çiftin düğün fotoğraflarını burada çektirmek için kendileri ile iletişime geçip, kente geldiğini söyledi. Uzun, Samsun'da yaşayanlar burayı biliyor ancak sosyal medya sayesinde özellikle il dışındaki birçok kişi de buradan haberdar oluyor. İl dışında yaşayan birçok çift sırf düğün fotoğraflarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çektirmek için buraya geliyor. Yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Burası doğası itibariyle biz fotoğrafçılar açısından da çok tercih edilen bir yer. Çok geniş farklı bir bitki örtüsüne sahip. Çok estetik fotoğraflar çekiyoruz. Bu yaz döneminde 50 düğün fotoğrafından 30'unu burada çektim dedi.

'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜK'

Cihan-Habibe Ünal çifti de düğün fotoğrafları için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni seçti. Birçok arkadaşının düğün fotoğrafı için deltayı tercih ettiğini söyleyen Habibe Ünal (29), Muhteşem ve kendine özgü doğası ile çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Biz de en özel fotoğraflarımızın burada çekilmesini tercih ettik. Burası muhteşem bir yer. Düğün fotoğraflarımız sonsuza kadar bakıp mutlu olacağımız kareler. Burada çektirdiğimiz için çok mutlu olduk diye konuştu.

Cihan Ünal ise (33) Sosyal medyada burası ile ilgili fotoğrafları çok gördük ve bunun üzerine özellikle burada düğün fotoğraflarımızın çekilmesini istedik. Burası son zamanlarda gayet rağbet gören bir yer. Buz de fotoğraflarımız burada çekildiği için çok memnun kaldık diyerek tüm çiftlere fotoğraf çekimi için deltayı tavsiye etti.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen yıl Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Bölgedeki yaban hayatının korunması için geçen yıl fotoğraf çekimi yapılan alanda sınırlamaya gidildi.

Kaynak: DHA