Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)
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Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)

15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:35
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)

VALİ DAĞLI: HES KODU OLMADAN KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ Samsun Valisi Zülkif Dağlı, pandemi ile mücadelinin devam ettiğini, bu kapsamda yeni uygulamaya geçtiklerini söyledi.

VALİ DAĞLI: HES KODU OLMADAN KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ 

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, pandemi ile mücadelinin devam ettiğini, bu kapsamda yeni uygulamaya geçtiklerini söyledi. Samsun kent girişinde, 3 ayrı noktada HES kodu ile giriş uygulaması başlattıklarını belirten Vali Dağlı, "HES kodu olmadan kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu manada trafik ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. HES kodunu önemsiyoruz. HES kodu uygulamasına devam edeceğiz. Sanayi tesislerimiz var. 25'ten fazla işçi çalıştıran sanayi tesislerimizde de HES kodu uygulaması getirdik. Onlarla ilgili dün itibarıyla 15 tane ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz sanayi tesislerinin tamamını dolaşmaya başladılar" dedi. 


Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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