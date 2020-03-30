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Karantina, Fatma Can, İtalya, Samsun, Güncel

SAMSUN Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler

Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdilerERASMUS için gittikleri İtalya'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 401 öğrenci, Samsun'daki yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.

30.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:02
SAMSUN Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler

Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler

ERASMUS için gittikleri İtalya'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 401 öğrenci, Samsun'daki yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Öğrencilerden Fatma Can (28) ve Furkan Kemal Özcan (23) yurttan görüntü paylaşarak, "Biz karantinadayız, lütfen siz de evde kalın, hayatta kalın" mesajı verdi.

İtalya'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içindeki Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina alınan öğrencilerden Furkan Kemal Özcan ve Fatma Can, yurtta nasıl zaman geçirdiklerini anlattı. Yetkililerin, kendilerine çok iyi baktığını ifade eden Özcan ve Can, her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildiklerini belirtti.

Bologna Üniversitesi'nde master yapan Fatma Can, 24 Mart tarihinde Samsun'a geldiğini ve karantinaya alındığını belirtti. Can, "Sabahları kahvaltılarımız, kapımıza kadar getiriliyor. Daha sonra doktorlar her gün düzenli olarak ateşimizi ölçüyor ve bir şikayet var mı kontrol ediliyor. Karantina bulunan öğrencilere moral olsun diye yurt bahçesinde canlı müzik yapıldı. Burada gerçekten sıcak bir ortam var, ailemizden ayrı olduğumuzu hissetmiyoruz. Her şey düzenli olarak ilerliyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz karantinadayız, lütfen siz de evde kalın, hayatta kalın" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS, İTALYA'DA ÇOK HIZLI YAYILDI'

Furkan Kemal Özcan ise İtalya'da yaklaşık bir ay kaldığını ifade ederek, koronavirüsün bu ülkede çok hızlı yayıldığını söyledi. Özcan, "Bu süreçte ülkeme dönmek istedim ve ilgili makamlara başvurdum. Özel uçakla ülkemize geldik. Şu an karantinadayız, burada vakit güzel geçiyor. Moralimiz yüksek olsun diye bugün canlı müzik etkinliği yapıldı. Odalarımızda spor aletleri var, günlük egzersizlerimizi odalarımızda yapabiliyoruz. Ayrıca vakit geçirmemiz için ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor. Doktorlar tarafından her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyoruz, hepimizin ateşi ölçülüyor. Öte yandan isteyen olursa psikolojik destek için danışmanlar da gönderiliyor. Beslenmemize de dikkat ediliyor, sağlıklı ve düzenli besleniyoruz. Karantina süreci problemsiz geçiyor. Bu zorlu süreci atlatmamız için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Umarım bütün dünya bu virüs salgınını bir an önce atlatır ve her şey normale döner" dedi.

SAMSUN Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler

Kaynak: DHA

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SAMSUN Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler

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