Samsun Karadeniz'de Son 10 Yılın En Bereketli Palamut Sezonu

Karadeniz'de, 1 Eylül'de sona eren av yasağı ile balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutlarla kıyıya dönüyor. Karadeniz'de balıkçılara göre son 10 yılın en bereketli palamut sezonu yaşanıyor. Bolluğu yaşanan palamudun tanesi de 2.5 lira ile 5 lira arasında satılıyor.

Karadeniz'de, balıkçılar 1 Eylül'de başladığı yeni balık sezonunda denizde hergün tonlarca palamut avlıyor. Yüzlerce kasalarla geri dönen balıkçılar bol ve bereketli bir sezon yaşarken, bir taraftanda umutla hamsi sezonunu bekliyor. Balık halinden kasalarla tezgahlara ulaşan palamutlar vatandaşlar tarafından yoğun olarak rağbet görüyor. Bolluğu yaşanan palamudun tanesi de 2.5 lira ile 5 lira arasında satılıyor. Samsun'da 26 yıldır balıkçılık yapan Hasan Köse, her gün tezgahta onlarca kasa palamut satışı yaptıklarını söyledi. Palamutta son 10 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirten Köse, Bu sene balık sezonumuz bereketli başladı. Palamut bolluğu hem bizi hemde vatandaşı güldürdü. Tezgahta vatandaş ucuza balık alıp yiyor. Fiyatlar hava ve denizin durumuna göre günlük değişken. Artık yerli hamsiyi bekliyoruz. 'Palamut bol olduğu zaman hamsi az olur' diyorlar ama biz yinede umutluyuz dedi. Tezgahtan balık satın alan Sinan Arslan ise, fiyatların gayet makul olduğunu söyledi.